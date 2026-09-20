Le Mans : Patrick Videira savoure enfin la première victoire de la saison

Patrick Videira peut enfin féliciter ses joueurs. Après quatre journées encourageantes mais sans victoire, Le Mans a dominé Lorient (2-1) samedi au stade Marie-Marvingt et décroché son premier succès de la saison en Ligue 1. « Je ne pouvais plus l’entendre ce mot, “encourageant”. Je leur ai dit que j’avais envie d’entendre à la fin du match des félicitations et surtout de pouvoir les féliciter », a expliqué l’entraîneur manceau au micro de Ligue 1+. Adil Bourabaa a rapidement ouvert le score (3e), avant qu’Habib Diallo ne double la mise de la tête sur corner (57e). Isak Jensen a relancé Lorient en fin de rencontre (79e), sans empêcher les Sarthois de tenir cette fois leur avantage jusqu’au bout.

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🎙️"J'avais envie d'avoir les félicitations" !



Patrick Videira très heureux de la première victoire de ses joueurs ce soir ! 💪 pic.twitter.com/HKNs0emOTJ — L1+ (@ligue1plus) September 19, 2026

Videira reste toutefois conscient des progrès nécessaires. « On n’est pas parfait, il y a des choses encore à rectifier, surtout sur les temps faibles où, souvent, on encaisse un but. Sur de petites erreurs, on doit faire beaucoup mieux », reconnaît-il. Cette victoire récompense un début de saison durant lequel Le Mans avait déjà montré de belles choses, notamment lors du nul contre Lens (2-2), et met fin à une attente de 5 978 jours sans succès dans l’élite depuis le 8 mai 2010 contre le PSG. Avec six points, les Manceaux grimpent à la huitième place avant la trêve internationale, durant laquelle Videira compte accorder quelques jours de repos à son groupe.