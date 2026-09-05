Karim Benzema a failli retourner à l’OL cet été !

Karim Benzema et Al-Hilal, c’est désormais terminé. Après avoir tout raflé sous les couleurs d’Al-Ittihad, le Ballon d’Or 2022 s’est retrouvé progressivement mis de côté avec Al-Hilal, qu’il avait rejoint en janvier dernier. Une situation délicate qui a poussé l’attaquant de 38 ans à négocier la résiliation de sa dernière année de contrat d’un commun accord. Libéré de ses obligations sportives depuis une semaine, il n’en demeure pas moins lié au pays du Golfe par un bail lucratif d’ambassadeur de la Saudi Pro League courant jusqu’en 2030.

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Libre de tout contrat, le futur du N°9 suscite de vives spéculations. Alors que plusieurs options s’offrent à lui pour conclure sa riche carrière, le joueur étudie ses possibilités avec précaution. Entre de nouveaux contrats lucratifs dans des championnats exotiques ou une retraite définitive, les pistes ne manquent pas et une décision serait même imminente. Toutefois, son statut d’ambassadeur pour le football saoudien impose des contraintes juridiques strictes et freine considérablement sa marge de manœuvre pour s’engager dans un autre championnat étranger.

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Karim Benzema voulait rejouer gratuitement pour l’OL

Au milieu de ces rumeurs, L’Equipe indique ce samedi que l’Olympique Lyonnais a failli organiser le retour de sa légende cet été. Alors que l’opération parait financièrement impossible, la réalité s’est révélée bien différente selon le quotidien. Animé par l’envie de boucler la boucle dans son club de cœur, Benzema était prêt à jouer une ultime saison entre Rhône et Saône sans toucher le moindre salaire. Les dirigeants lyonnais et l’entourage du joueur auraient bel et bien échangé à ce sujet, et l’enthousiasme du joueur était apparemment réel. Mais n’ayant pas pu se libérer à temps de son engagement saoudien, la transaction n’a pas pu se concrétiser avant la clôture du marché.

Cette occasion manquée laisse un goût d’inachevé dans la relation unique qui lie l’attaquant à Lyon. De la fresque géante à Bron jusqu’à ses quatre titres de champion de France glanés avant son départ pour le Real Madrid en 2009, l’histoire entre KB9 et son club formateur reste légendaire. Si l’idée d’un dernier chapitre faisait rêver toute une ville pendant des années, tous ces atermoiements scellent sans doute définitivement son histoire sportive avec l’OL.