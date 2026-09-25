EdF : Christophe Dugarry rend hommage à Didier Deschamps mais…

L’ère Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France commence dans un peu plus d’une heure avec une première rencontre en Turquie (20h45) pour un match comptant pour la Ligue des Nations. L’ancien numéro dix des Bleus devra tenir la dragée haute puisqu’il passe après Didier Deschamps, dont les 14 ans sur le banc des Bleus auront été une réussite. Même Christophe Dugarry le dit sur les ondes de RMC. Le champion du monde 1998 n’a pourtant jamais été fan de son ancien coéquipier mais il reconnaît son travail durant toutes ces années. Il dit aussi rester sur sa faim car Deschamps a eu entre ses mains des effectifs de très haut niveau qui auraient pu lui permettre de décrocher plus de titres.

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« Personne n’oubliera le passage Didier Deschamps comme sélectionneur. Sans aucun doute, ça a été une réussite, surtout en termes de régularité. Personne ne peut le nier. Je pense aussi que sur les 3 dernières compétitions, certains sont restés frustrés par le résultat et la manière. On a bien vu qu’on avait atteint un plafond de verre. On a été à chaque fois éliminés par un adversaire largement supérieur collectivement. Compte tenu de la génération formidable qu’on a eue, et qu’on a encore, certaines personnes restent sur leur faim en termes de titre qu’il y a eu. Un titre sur 7 compétitions, certains pensent que c’est un peu léger, qu’on aurait pu gagner plus, et développer plus de jeu collectif. Comme vous le savez, je fais partie de ces gens là. »