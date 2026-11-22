« Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois ». Dans un communiqué publié plus tôt ce dimanche, le Paris Saint-Germain a confirmé la rupture des ligaments croisés pour Désiré Doué, qui va donc passer sur le billard prochainement, et qui devrait manquer tout le reste de cette saison 2026/2027.

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Un coup dur pour le club parisien, ainsi que pour les Bleus d’ailleurs, en vue des quarts de la Ligue des Nations face à l’Espagne. Côté PSG, on est ainsi privé de l’international tricolore (20 sélections) et de Khvicha Kvaratskhelia, alors qu’Ousmane Dembélé est aussi régulièrement handicapé par les pépins physiques. Une situation très difficile pour Luis Enrique donc, alors que le PSG veut encore tout gagner cette saison. S’il y a des solutions dans l’effectif, à l’image de Ferran Torres, Mika Godts ou Senny Mayulu, la tendance est à un mercato hivernal plutôt actif désormais.

Un profil bien établi

Le Parisien le confirme : le PSG va bien tenter de se renforcer en attaque lors du mois de janvier. Le média a d’ailleurs dévoilé le profil type du joueur que vise Luis Campos. Ce dernier veut ainsi enrôler un joueur offensif polyvalent, plutôt ailier, capable de déséquilibrer et de gagner des un contre un, en plus d’être à l’aise dans les petits espaces. Un profil de joueur qui s’adaptera rapidement et efficacement au style de Luis Enrique, en somme.

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Le PSG doit-il recruter cet hiver pour remplacer Désiré Doué ? OUI, c'est vital : sans Kvara ni Doué, l'effectif devient trop juste pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions NON, confiance à l'interne : le banc est assez riche et Mayulu mérite d'avoir sa chance au plus haut niveau Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le média rajoute ainsi que Paris Brunner (AS Monaco) ou Eli Junior Kroupi (Bournemouth), annoncés dans les petits papiers du club, ne correspondent pas au profil de joueur que vise Luis Campos pour cet hiver. Le quotidien régional rajoute aussi que le but est d’investir de façon raisonnable, sans sur-dépenser ni faire de folies. Les décideurs franciliens savent qu’il va être très difficile de trouver un joueur de garanties à un prix raisonnable en pleine saison à ce poste, puisque les clubs ne seront pas vendeurs en janvier… Luis Campos va donc devoir faire des siennes !