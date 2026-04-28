La presse s’impatiente avant le choc PSG-Bayern, le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé

La presse s’emballe avant PSG-Bayern

Une matinée au parfum de Ligue des Champions avant le choc que tout le monde attend. « Une demie en Or », entre le PSG et le Bayern comme le placarde Le Parisien sur sa Une. Les deux mastodontes européens s’affrontent dans un choc aux allures de finale avant l’heure. Attention aux frissons poursuit le quotidien francilien dans ses pages intérieures. Du côté de la presse allemande pour Bild, le Bayern est en mission au Parc des Princes. Mais pour mener à bien cette mission, les hommes de Vincent Kompany s’appuient sur une dynamique époustouflante. Déjà sacré en Bundesliga et qualifié pour la finale de Coupe d’Allemagne, les Munichois rêvent de triplé et ont des atouts de poids. L’Europe tout entière attend ce choc et en Espagne AS met en avant la bête noire de Luis Enrique. En effet, si une équipe résiste particulièrement bien à l’Asturien c’est bien le Bayern. Côté presse italienne également, l’attente est au rendez-vous avant une rencontre qualifiée comme un show avec des attaques de haut niveau par la Gazzetta dello Sport.

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Le Real Madrid veut prendre un énorme risque avec Mbappé

Au Real Madrid, c’est la gestion de Kylian Mbappé, blessé comme indiqué par le club madrilène hier, qui fait les gros titres. « Objectif Clasico » indique AS, alors que le Real défiera le Barça le 10 mai prochain. Si l’IRM a diagnostiqué une lésion du muscle semi-tendineux du genou gauche au Français, le club n’exclut pas sa présence lors du Clasico. Son éventuelle participation dépendra de son évolution, mais contrairement au Barça qui terminera la saison sans Lamine Yamal, le Real vise un retour du Français pour cette échéance importante malgré le large écart de points au classement entre les deux formations.

Manchester United peut rêver de l’Europe

Outre manche, Manchester United fait un grand pas dans la course à l’Europe. Vainqueur 2 buts à 1 face à Brentford grâce à des réalisations de Casemiro et Benjamin Sesko, les Reds Devils revivent et récoltent trois précieux points dans la course haletante à la Ligue des Champions. Grâce à ce succès, les hommes de Michael Carrick reprennent trois longueurs d’avance sur Liverpool 4e et Aston Villa 5e, à quatre journées de la fin. Une victoire qui devrait vraisemblablement permettre aux Mancuniens de retrouver la Ligue des Champions. Pour rappel, la Premier League compte cinq places qualificatives et Manchester compte actuellement 11 points d’avance sur la 6e place occupée par Brighton. Outre la victoire, l’homme à tout faire Bruno Fernandes, encore une fois décisif portant son total à 19 passes décisives est désormais tout proche d’un record. Celui du plus grand nombre de passes décisives sur une saison en Premier League codétenu par les deux légendes Kevin De Bruyne et Thierry Henry (20).