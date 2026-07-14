Coupe du Monde 2026 : la très inquiétante perte de statut de Pedri avec l’Espagne

Pour la première fois depuis son sacre en 2010, l’Espagne est dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Après des débuts délicats dans ce Mondial, les champions d’Europe en titre sont montés en puissance face à l’Autriche (3-0), au Portugal (0-1) et à la Belgique (2-1) durant la phase à élimination directe. Mais au moment d’affronter les Diables Rouges, le sélectionneur espagnol a surpris tout le monde en modifiant son milieu de terrain. Habituel titulaire dans le double pivot avec Rodri, Pedri a été laissé sur le banc au profit de Fabián Ruiz. Un choix surprenant tant le milieu du FC Barcelone semblait indéboulonnable avec la Roja.

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L’ombre de Fabián Ruiz plane

Pourtant, cette décision est loin d’être anodine. Depuis le début du Mondial, le joueur de 23 ans ne parvient pas à avoir l’influence qui est la sienne avec le club catalan. Moins inspiré dans l’utilisation du ballon et souvent en difficulté face au rythme imposé par les adversaires, Pedri traverse une période délicate dans sa carrière internationale. Son entrée en jeu à la 55e minute contre la Belgique a par ailleurs renforcé les doutes de la presse espagnole sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau dans la compétition.

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À l’inverse, son concurrent Fabián Ruiz a marqué des points. Déjà convaincant lors de son entrée en jeu face au Portugal en 1/8e de finale, le milieu du PSG a profité de sa première titularisation dans ce Mondial 2026 pour répondre au crédit accordé par De La Fuente. Buteur contre la Belgique et juste dans ses projections offensives, le double champion d’Europe s’est imposé comme une alternative crédible pour accompagner Rodri dans l’entrejeu. Interrogé après la qualification en 1/2, Luis de la Fuente a expliqué son choix. « Nous recherchions un profil différent. Fabián apporte davantage de maîtrise dans le jeu, il est différent de Pedri. Nous avons estimé que c’était ce dont nous avions besoin : plus de présence vers l’avant, tout en gardant Pedri pour la fin de match afin de profiter de sa fraîcheur et de sa vision du jeu », a-t-il indiqué.

« Il ne peut pas jouer avec nous comme avec le Barça »

Quelques jours plus tard, le technicien ibérique allait plus loin en expliquant que Pedri ne pouvait simplement pas reproduire en sélection ce qu’il réalise chaque semaine en club. « Pedri ne peut pas jouer avec nous comme il joue avec le Barça. Notre manière de jouer est différente de celle du Barça. Nous pouvons avoir certaines similitudes, mais l’équipe et les joueurs sont différents. Nous avons des joueurs comme Rodri ou Martín Zubimendi qui influencent également le comportement de celui qui joue à leurs côtés. Ici, le système et l’idée de jeu sont différents. C’est une autre conception du football. »

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Malgré les interrogations autour de son statut, le vestiaire continue de soutenir l’ancien joueur de Las Palmas. Questionné sur le ressenti de son coéquipier, Unai Simón a balayé les inquiétudes avec ironie. « Bien, pourquoi ? Parce qu’il n’a pas débuté l’autre jour ? On a tous envie de jouer », a-t-il affirmé à la Cadena Ser. Et Fabián, qui vient de remporter deux Ligues des Champions de suite ? Comment vont-ils tous alors ? » Reste désormais à savoir si Pedri retrouvera une place dans le onze face à la France, ce mardi (21h), ou si Fabián Ruiz lui passera une nouvelle fois devant.