Le FC Barcelone garde un œil sur le dossier Harry Kane

L’avenir d’Harry Kane n’est pas encore très clair. Son futur s’écrit sans doute entre Tottenham, où il est encore sous contrat jusqu’en 2024, et le Bayern Munich qui souhaiterait en faire son leader d’attaque. Les deux clubs négocient durement en ce moment même, tandis que le PSG et le Real Madrid semblent désormais hors course.

Si jamais les Spurs et les Bavarois ne parviennent pas à trouver un accord, il est fort probable que le buteur anglais fasse une dernière saison au sein de son club formateur avant de partir libre dans un an. Un scénario qui arrangerait… le FC Barcelone. The Athletic dévoile l’intérêt des Culés pour le joueur de 29 ans, mais à la seule condition qu’il soit sans contrat. La possibilité de le voir évoluer en Catalogne dans un an semble tout de même très improbable.

