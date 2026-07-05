Équipe de France : Kylian Mbappé se rapproche du record de Just Fontaine

Kylian Mbappé continue d’impressionner dans les phases à élimination directe de Coupe du Monde. Ce samedi à Philadelphie, face au Paraguay (0-1) en huitièmes de finale, le capitaine des Bleus a encore pesé en transformant le penalty décisif, portant à 11 son total de buts dans les matchs à élimination directe de Mondial depuis le début de sa carrière.

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Avec désormais 19 buts inscrits en Coupe du Monde, dont 7 dans cette Coupe du Monde 2026, l’attaquant du Real Madrid n’est plus qu’à une unité de Lionel Messi au classement historique des buteurs du tournoi. Et surtout, il commence à regarder vers le haut du classement d’un certain Just Fontaine, auteur de 13 réalisations lors du Mondial 1958. À seulement 27 ans et encore en course dans la compétition, Mbappé s’approche sérieusement de ce record mythique, même si la France devra d’abord passer l’obstacle du Maroc en quarts de finale.