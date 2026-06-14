CdM 2026 : le Brésil accroché d’entrée par le Maroc !

C’était probablement l’affiche la plus attendue du premier tour de cette Coupe du Monde 2026. Le Brésil, quintuple champion du monde en titre, commençait sa compétition face au Maroc, demi-finaliste lors de la dernière édition. Sur le papier, on ne pouvait attendre que du beau spectacle entre deux équipes joueuses, dans un stade du MetLife Stadium de New York (qui accueillera la finale) largement occupé par les supporters brésiliens, forcément. Pour les compositions, Carlo Ancelotti pouvait compter sur sa charnière Marquinhos-Gabriel dans l’axe et un trio offensif Vinicius Jr, Raphinha et Igor Thiago. Du côté du Maroc, le sélectionneur Mohamed Ouahbi, qui devait donc composer sans Nayef Aguerd ni Abde Ez, alignait notamment Bouaddi, El Aynaoui et Ounahi au milieu, alors que Brahim Diaz occupait l’attaque avec Ismael Saibari et El Khannouss.

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Dès le début de la rencontre, le Maroc confirmait la tendance : cette équipe a de la qualité. Imposant un pressing à toute épreuve, le Maroc asphyxiait complètement cette équipe brésilienne méconnaissable et impuissante. Les Marocains se procuraient les premières occasions tout en manquant de précision dans le dernier geste. Et si l’on soulignait l’impressionnante domination marocaine, on se demandait aussi si, à force d’avoir des opportunités, les Marocains n’allaient pas le regretter. D’autant plus que, malgré sa nette domination, le Maroc laissait des espaces par moments à Vinicius Jr, comme sur ce centre bien trouvé vers Igor Thiago. Mais le Maroc a de la ressource, et c’est bien lui qui était récompensé dans un premier temps grâce à l’ouverture du score d’Ismael Saibari. Bien lancé par Brahim Diaz, l’attaquant du PSV, élu meilleur joueur d’Eredivisie cette saison, prenait de vitesse Gabriel avant d’ajuster Alisson d’un joli piqué (1-0, 21e).

Le Brésil accroché

Un but subtil qui venait confirmer la bonne entame du Maroc. Le Brésil répondait par l’intermédiaire de Vinicius Jr, seul Brésilien en jambes sur ce début de rencontre. Et l’attaquant du Real Madrid finissait par égaliser sur l’un des temps forts des siens, profitant des montées trop risquées d’Achraf Hakimi par moments. En un contre un face à El Aynaoui, l’attaquant de 25 ans repiquait dans l’axe et allumait la cage d’un Yassine Bounou impuissant (1-1, 32e). Un but qui redonnait de la confiance au Brésil après une entame marquée par une multitude d’erreurs de relance.

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À la pause, les deux équipes étaient donc dos à dos, et on se demandait si le Brésil allait réagir à un moment ou si le Maroc allait continuer sur cet impressionnant rythme. Mécontent de son équipe, Carlo Ancelotti réalisait deux changements dès la mi-temps. Dépassés et déjà avertis, Casemiro et Roger Ibanez, défenseur droit ce soir, cédaient leur place. Et tout de suite, le Brésil se sentait beaucoup mieux et mettait cette fois la pression sur une équipe marocaine asphyxiée à son tour. Vinicius et Raphinha se montraient plus pressants devant le but. Voyant son équipe souffrir, le coach Ouahbi réalisait à son tour des changements. Des choix bien pensés puisque les entrants donnaient un second souffle au Maroc pour terminer la rencontre. Mise à part une petite frayeur brésilienne signée Raphinha et surtout cette frappe sèche de Neil El Aynaoui (90e+8), le score ne bougera plus dans cette affiche qui aura tenu ses promesses dans le premier acte uniquement. Le Brésil débute sa compétition par un nul face à une équipe marocaine qui aura su rivaliser.