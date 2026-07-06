Coupe du Monde 2026 : l’Argentine est en panique après la nomination de François Letexier

Tombeuse du Cap-Vert dans un match fou au tour précédent, l’Argentine affrontera l’Égypte mardi, en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Pour diriger cette rencontre, la FIFA a désigné l’arbitre français François Letexier, une nomination qui ne passe pas inaperçue en Amérique du Sud et qui inquiète même les médias locaux. En Argentine, plusieurs supporters et médias redoutent un manque d’impartialité en raison de la rivalité sportive qui oppose les deux nations depuis la fameuse finale du Mondial 2022.

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Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé après l’annonce de cette désignation. « Décision injuste, c’est une blague ! », peut-on notamment lire, tandis que d’autres réclament un changement d’arbitre : « Ne pourrait-on pas demander quelqu’un de plus neutre ?». Et la presse argentine, qui a tout de même salué ses performances globales, a même épluché les matches de Letexier en Ligue 1 en revenant sur une expulsion contestée de Nicolas Tagliafico : «son bilan récent n’est pas des plus brillants : fait curieux ? Bien qu’il n’ait jamais arbitré l’équipe nationale argentine, il a expulsé Nicolás Tagliafico en Ligue 1 le 22 mars, lors de la défaite 2-1 de l’Olympique Lyonnais à domicile contre Monaco», relève TyC Sports.

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Le scandale Prestianni refait surface

François Letexier se retrouve ainsi au centre de toutes les attentions avant cette affiche à élimination directe. Si aucune contestation officielle n’a été formulée par la fédération argentine, cette désignation alimente déjà les débats dans un contexte où les décisions arbitrales ont déjà fait scandale plusieurs fois depuis le début de la compétition. «Pour l’Argentine, cette nomination est un gage d’expérience malgré la jeunesse de l’arbitre. Ce sera également un test important pour lui, qui exigera du sang-froid dans la gestion des contacts physiques et une grande force mentale pour faire face à la pression», a prévenu le journal Clarin.

D’autres médias locaux ont analysé en détail son style d’arbitrage, mais La Nacion s’étonne de sa nationalité : «surprise, il s’agit d’un Français, l’un des plus grands rivaux de l’Argentine». Le journal argentin est également revenu sur son match de Ligue des Champions Real Madrid-Benfica : «Il était l’arbitre du match entre le Real Madrid et Benfica qui a déclenché l’« affaire Prestiani». Olé va plus loin et assure que son arbitrage «a créé un précédent et a donné lieu à une règle désormais en vigueur dans le football»… sous la pression argentine, François Letexier va devoir assurer.