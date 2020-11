Suède : Zlatan Ibrahimovic pas convoqué malgré son appel du pied

Retraité de la scène internationale depuis la fin de l’Euro 2016, Zlatan Ibrahimovic n’en reste pas moins à l’heure actuelle un joueur de l’AC Milan, et pas des moindres. En effet, malgré ses 39 ans, le géant suédois continue un peu plus chaque semaine d’éblouir par son talent et son physique qui ne faiblit que très peu, voire pas du tout. En quatre matches de Série A cette saison, l’ancien attaquant du PSG a tout simplement inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive. Des statistiques alléchantes qui avaient poussé le natif de Malmö à effectuer un nouvel appel du pied au sélectionneur suédois, dans l’espoir d'un appel au sein de sa sélection où il est le meilleur buteur de l’histoire.

La suite après cette publicité

«Un long moment qu'on ne s'est pas vu» avait écrit le Suédois sur son compte Twitter comme légende de sa photo où il porte fièrement le maillot de la Suède. Malgré cela, ses chances d’être convoqué paraissaient néanmoins faibles tant ses relations avec Janne Andersson, actuel sélectionneur suédois, ne sont pas au beau fixe. Et la faible probabilité s’est confirmée ce mercredi. Ce dernier a annoncé la liste des joueurs convoqués pour les trois prochains matches de son équipe dont celui face à la France en Ligue des Nations. Sans surprise, Ibra n’a pas été appelé et continuera toutefois de faire le bonheur des Milanais qui, eux, en sont fans.