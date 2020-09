Séville : Monchi évoque l'avenir de Jules Koundé

Étincelant toute la saison avec le Séville FC et détenteur d'un grand potentiel, Jules Koundé attise les convoitises sur le marché estival. Les plus déterminés à le récupérer semblent être Manchester City, qui s'est pourtant déjà offert Nathan Aké plus tôt cet été. Les Sévillans auraient même repoussé une première offre à hauteur de 55 millions d'euros. Mais pas de quoi refroidir les Mancuniennes qui, comme nous vous l'avons révélé, se sont mis d'accord avec le joueur.

En conférence de presse, Monchi, le directeur sportif andalou, a avant tout cherché à éteindre l'incendie : « je doute fort que Koundé ait conclu un accord avec Manchester City car il a un contrat avec Séville. S'ils revenaient, nous les écouterions à nouveau et nous leur répondrions à nouveau. La vérité est que je ne sais pas s'ils reviendront ou non, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète non plus. Connaissant Koundé, je suis sûr qu'il pense plus au match de jeudi ».