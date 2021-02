OM : les supporters insistent pour la démission d'Eyraud

La suite après cette publicité

Déjà dans le dur avec des résultats sportifs très mauvais, l'Olympique de Marseille vit depuis quelques jours une période très compliquée. Samedi, des incidents ont eu lieu à la Commanderie et quelques jours plus tard, André Villas-Boas, qui avait présenté sa démission à sa direction, est parti. Mais tout le monde l'a vu le week-end dernier : les supporters sont mécontents.

Et quelques minutes avant le début de la rencontre entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille ce mercredi soir, les groupes de supporters, comme les South Winners ou MTP, ont publié un communiquant cinglant pour demander la démission de Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen : «M. Eyraud, nous ne demandons que l'essentiel : un club avec des valeurs et une âme marseillaise. Vous envisagez l'OM comme une entreprise ? Et bien comportez-vous comme un directeur qui a fait de mauvais choix : assumez vos responsabilités et partez !»