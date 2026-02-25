Un entraîneur portugais en remet une couche dans le dossier Prestianni

Le match retour entre le Real Madrid et Benfica fait déjà bouillonner l’Europe. D’un point de vue sportif, mais aussi après les débats qui continuent d’exister autour de l’affaire Prestianni-Vinicius Jr. Par ailleurs, Carlos Carvalhal, un des entraîneurs les plus réputés du Portugal, notamment passé par Braga, le Sporting ou encore Besiktas, a analysé la deuxième manche qui a lieu ce mercredi soir à 21 heures. Le désormais commentateur sur Sport TV, a ainsi déclaré pour AS. « Jusqu’à présent, il n’a eu aucun incident. J’ai demandé l’avis de collègues à son sujet et ils m’ont dit que c’était un bon garçon. Je commentais le match et j’ai dit plus ou moins ceci. Premièrement, il faut être contre toute action de racisme, avec qui que ce soit. Deuxièmement, je pense qu’il est temps pour un tribunal de l’UEFA d’expliquer ce qui s’est passé (au-delà de la suspension provisoire). Enfin, je suis en faveur de la présomption d’innocence dans ce cas et dans tous les cas. S’il est prouvé qu’il s’agit de racisme, Prestianni doit être sévèrement puni ».

Avant qu’il ajoute un propos mesuré sur ce que José Mourinho aurait dit à Vinicius Jr la semaine dernière, avec deux versions différentes. « On part du principe que les deux parties disent la vérité. Je ne suis pas là pour créer un quelconque doute. Simplement, il y a deux versions. Malheureusement, les caméras ne prouvent pas laquelle est attestée. Imaginez que ce n’est pas vrai. Nous destinons un jeune prodige de 20 ans à avoir un gros problème pour le reste de sa vie. Mais, au lieu de cela, si c’est exact et que cela est prouvé, qu’il soit sévèrement puni ». Si le jeune Argentin est suspendu pour la rencontre, il reste un élément majeur dans la formation portugaise, qui continue de le soutenir tant bien que mal.