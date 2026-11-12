Yaya Fofana, la nouvelle star de la Côte d’Ivoire qui fait des miracles en Ligue 2

C’est le petit nouveau dans la liste d’Hervé Renard pour cette trêve internationale. Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a fait appel au jeune Yaya Kader Fofana pour ces deux matchs de qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, dans un choc au sommet du groupe C face à la Gambie (jeudi 12 novembre à Bouaké, puis le mardi 17 novembre à Bakau). Le milieu de terrain de 22 ans sera particulièrement attendu au sein de la sélection, qui a l’occasion de frapper un grand coup face à son meilleur adversaire de la poule (les deux équipes sont à 6 points).

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Il se sait attendu. Le jeune joueur brille de mille feux depuis le début de la saison du côté de Reims, en Ligue 2. C’est sa petite particularité. Pendant que ses nouveaux coéquipiers évoluent pour certains dans de très grands clubs comme Yan Diomandé (Real Madrid), Amad Diallo (Manchester United) ou encore Ange-Yoan Bonny (Inter mais finalement forfait), Fofana fait le bonheur du club champenois, 4e de 2e division après 12 journées, à 4 longueurs de la 2e place qui permet de passer à l’étage supérieur en fin de saison. On peut même affirmer qu’il porte son équipe sur les épaules.

Un nouveau positionnement sur le terrain

«Il marque beaucoup de buts avec Reims. Alors, on va dire : "oui mais c’est en Ligue 2." On en reparlera. Je pense pouvoir lui prédire un très bel avenir», justifiait Renard. Le milieu de terrain offensif est même le meilleur buteur de Ligue 2 avec déjà 10 buts inscrits (en plus de 3 passes décisives). Les Rémois se vantent carrément d’avoir un joueur parmi les 5 meilleurs buteurs européens (derrière Raphinha, Will Lanshear et Kylian Mbappé) dans les 5 grands championnats et leur 2e division. Intenable depuis début septembre, Fofana est même sur une série de 9 réalisations sur ses 8 derniers matchs. Avant cet exercice, il n’avait marqué qu’à une seule reprise chez les pros.

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S’en est presque devenu un sujet qui inquiète au Stade de Reims, tant l’Ivoirien porte son équipe à bout de bras. «Il y a la dépendance vis-à-vis de Fofana, qui peut être dangereuse. On ne peut pas toujours espérer qu’il nous sorte de moments de difficulté», reconnaissait Nicolas Usaï après la défaite de son équipe à Grenoble le week-end dernier (3-2), malgré un doublé de son protégé. Le technicien peut tout de même se satisfaire d’avoir trouvé la bonne position pour le faire briller, plus proche de la surface et dans un rôle plus créatif et de finisseur, là où Fofana était précédemment considéré comme un profil box-to-box.

Un an sans jouer

Le natif de Yopougon revient de loin. Arrivé au sein de la réserve du RC Lens à l’été 2022 après avoir été formé à l’académie Afrique Football Élite, il s’engage un an après à Reims où il connaît ses premières apparitions en Ligue 1 en fin de saison, après des performances remarquées avec la réserve. Sa progression est stoppée net en janvier 2025 lors qu’il est victime d’une fracture de fatigue du tibia qui le laisse un an sur le carreau. Son retour n’interviendra qu’en février 2026 et il se fait en douceur avec 9 apparitions en Ligue 2 sur la seconde partie de saison, et 65 minutes de jeu seulement.

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«C’est un talent pur. Il a ça en lui et je pense que techniquement, même si ça fait maintenant très longtemps qu’il est blessé, je suis persuadé que si demain il reprend un ballon, il a une technique beaucoup plus aisée que la moyenne.» Les paroles de Teddy Teuma, pas le moins habile avec le ballon, se sont révélées prémonitoires. À l’aube de cette nouvelle saison, Yaya Fofana a très faim et rattrape le temps perdu au point de bluffer certains acteurs du championnat, comme Olivier Frapolli, le technicien du GF38. «C’est un joueur qui, clairement, n’a rien à faire en Ligue 2». La suite ? Une carrière internationale qui se profile, puis il sera temps de se questionner sur son avenir en club, lui dont le contrat court jusqu’en 2029.