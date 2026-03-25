PSG : ça sent bon pour Luis Enrique

L’essayer c’est l’adopter. En 2023, le Paris Saint-Germain a décidé de filer les clés de son équipe première à Luis Enrique. Un choix que les pensionnaires du Parc des Princes ne regrettent absolument pas. Depuis son arrivée, l’Asturien a posé sa patte sur son effectif, quitte à se séparer de grandes stars, tout en mettant en place des règles de vie exigeantes mais importantes. Tout cela a porté ses fruits.

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L’an dernier, les Franciliens ont enfin remporté la Ligue des Champions après laquelle ils couraient depuis des années. Lucho n’a pas été étranger à tout cela. L’Espagnol, qui forme un duo solide avec Luis Campos tout en ayant d’excellentes relations avec son président Nasser Al-Khelaïfi, a carte blanche pour faire ce qu’il désire. Respecté et écouté, il a régulièrement avoué se sentir très bien à Paris.

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Luis Enrique à Paris jusqu’en 2030 ?

Pourtant, d’autres écuries suivent de près son cas. Manchester United ou encore Liverpool ont été cités comme des candidats crédibles à sa venue. Mais le coach n’a pas bougé d’un iota. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, il voit l’avenir à Paris. Fin janvier, Le Parisien a révélé que les champions de France et d’Europe ont entamé les négociations avec lui au sujet d’une prolongation de contrat. Début février, il a assuré se sentir «très content à Paris».

Puis, concernant une prolongation, il a ajouté en souriant : « Les Espagnols, hein… ». Justement, la presse ibérique, en l’occurrence Sport, en remet une couche ce mercredi. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Ainsi, le média catalan révèle que le PSG est ravi de son entraîneur, qui correspond totalement au projet mis en place. Le club français planche sur un nouveau bail jusqu’en 2030, assorti d’une clause de résiliation unilatérale à la fin de chaque saison. Le dossier semble en bonne voie.