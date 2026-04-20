Boavista : Gérard Lopez tente une ultime manœuvre pour sauver sa tête

Le Estádio do Bessa, stade du Boavista, sera mis aux enchères avec une mise à prix de plus de 31 millions d’euros. La vente, organisée sur la plateforme Leilosoc Worldwide, débutera le 27 avril et se terminera le 20 mai à 18 h. L’enceinte comprend 11 étages et une surface totale d’environ 77 865 m², incluant le terrain ainsi que plusieurs infrastructures comme un restaurant, une résidence pour athlètes et un parking.

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Cette mise aux enchères intervient alors que le club, présidé par Gerard Lopez, traverse une grave crise financière, avec des dettes dépassant 150 millions d’euros. La liquidation de ses actifs a été approuvée en septembre 2025 pour limiter les pertes. Inscrit dans la dernière division district, le Boavista a finalement renoncé à participer au championnat en raison des sanctions de la FIFA, qui lui interdisent pour l’instant d’enregistrer de nouveaux joueurs.