Liga : un supporter évacué après un malaise pendant La Corogne-Elche

De retour dans l’élite espagnole pour la première fois depuis 2018, le Deportivo La Corogne réussit pour l’instant son retour, puisque le club promu mène contre Elche, après un but de sa nouvelle recrue, Pierre-Emerick Aubameyang. Néanmoins, une petite frayeur a parcouru le Stade Abanca-Rianzor en tout début de seconde période.

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Alors que le jeu avait repris, un mouvement de foule a été perçu dans les tribunes, à la suite d’un malaise d’un supporter corognais. Plus de peur que de mal puisque l’individu a rapidement été pris en charge par les soigneurs du stade. Le supporter a réussi à quitter les tribunes en étant debout, sous les applaudissements du public. La rencontre a ensuite pu reprendre.