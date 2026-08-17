Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Liga : un supporter évacué après un malaise pendant La Corogne-Elche

Par Kevin Massampu
1 min.
Les supporters de La Corogne @Maxppp
Deportivo 1-1 Elche

De retour dans l’élite espagnole pour la première fois depuis 2018, le Deportivo La Corogne réussit pour l’instant son retour, puisque le club promu mène contre Elche, après un but de sa nouvelle recrue, Pierre-Emerick Aubameyang. Néanmoins, une petite frayeur a parcouru le Stade Abanca-Rianzor en tout début de seconde période.

La suite après cette publicité

Alors que le jeu avait repris, un mouvement de foule a été perçu dans les tribunes, à la suite d’un malaise d’un supporter corognais. Plus de peur que de mal puisque l’individu a rapidement été pris en charge par les soigneurs du stade. Le supporter a réussi à quitter les tribunes en étant debout, sous les applaudissements du public. La rencontre a ensuite pu reprendre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Deportivo
Elche

En savoir plus sur

Liga Liga
Deportivo Logo Deportivo La Corogne
Elche Logo Elche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier