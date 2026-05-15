Endrick, départs, arrivées : les révélations de Paulo Fonseca sur le mercato de l’OL

Un dernier tour de piste. Dimanche, l’Olympique Lyonnais va terminer l’exercice 2025-26 au Groupama Stadium face au Racing Club de Lens. Un match de gala face au dauphin du PSG qui vaudra cher puisque les Lyonnais, qui pointent actuellement à la 4e place après leur défaite à Toulouse, peuvent encore se qualifier directement pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra battre Lens tout en espérant un faux pas de Lille (3e) face à Auxerre. En conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a admis être très optimiste. « Nous devons être positifs. Nous sommes dans une bonne position et nous avons encore des possibilités. C’est vrai que nous dépendons aussi des résultats des autres équipes, mais nous sommes optimistes à l’approche du dernier match. Nous avons la possibilité d’assurer une quatrième place, c’est pourquoi nous devons rester positifs avant cette rencontre. »

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Il a ajouté : «lors des cinq derniers matches, nous en avons gagné quatre et perdu un. Nous avons la possibilité de finir dans le top 4 et je pense que tout le monde comprend l’importance de terminer avec une victoire. Naturellement, les joueurs sont motivés pour ce dernier match. Nous allons affronter une équipe difficile, l’une des meilleures du championnat, mais nous jouons à domicile avec nos supporters. Nous avons toutes les raisons de rester positifs à l’approche du match. C’était compliqué d’imaginer que notre équipe allait finir quatrième en début de saison. L’année dernière, lors du dernier match, nous étions sixièmes avant la dernière journée et finalement, nous avions terminé cinquièmes. Aujourd’hui, avoir la possibilité de finir quatrième ou cinquième avec cette équipe et cette saison, pour nous, c’est comme être champion.» En effet, l’OL, qui a eu un temps un pied en Ligue 2, revient de loin.

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Fonseca s’exprime sur le mercato

«Ce ne sera jamais une déception de finir quatrième ou cinquième. Quand nous avons commencé la saison, qui aurait cru que nous terminerions à ces places ? Quand on voit les investissements des autres équipes et les nôtres, jamais je n’aurais pensé que nous en serions là et je ne serai jamais déçu de finir quatrième ou cinquième. Ce que j’ai aimé, c’est le groupe et la façon dont il travaille ensemble. Nous avons réalisé une saison avec un groupe qui travaille énormément et qui fait les choses ensemble. C’est ce que j’aime beaucoup dans cette équipe. La vérité, c’est que nous n’avons pas les qualités individuelles que nous avions avant. Le club a perdu Cherki, Lacazette, Almada, Mikautadze, Lucas Perri… Beaucoup de joueurs capables de faire des différences individuellement. Nous avons compris que nous devions être une équipe pour obtenir des résultats. L’une des grandes forces de cette équipe, c’est la façon dont les joueurs travaillent ensemble.»

Un groupe qui bougera forcément cet été, entre les impératifs de ventes et les belles saisons de certains joueurs qui attisent les convoitises. « Peut-être que pour certains joueurs, ce sera leur dernier match. Pour Endrick, ce sera difficile de rester ici. Le Real Madrid voudra sûrement récupérer le joueur. Après sa saison, il sera peut-être à la Coupe du monde et ensuite, il deviendra un joueur du Real. Après ce qu’il a montré ici, il a prouvé qu’il avait la qualité pour être un joueur du Real Madrid. Il y aura des départs, mais j’espère que la majorité des joueurs restera pour les prochaines saisons.» Enfin, il a évoqué les potentielles recrues qui pourraient arriver durant l’intersaison. «Si nous n’avions plus d’objectifs, nous aurions déjà commencé à parler avec les joueurs de la saison prochaine, mais nous avons encore quelque chose à jouer. J’ai aussi beaucoup de réunions avec Matthieu Louis-Jean, mais nous attendons encore.» Un numéro 9 sera notamment recherché, après le retour d’Endrick à Madrid.