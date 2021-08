MU : Jadon Sancho pourrait faire ses grands débuts contre Leeds

La suite après cette publicité

Les supporters d'Old Trafford devraient découvrir rapidement leur nouvelle recrue Jadon Sancho. L'ailier anglais transféré pour 85 millions d'euros (hors bonus) en provenance du Borussia Dortmund cet été, pourrait effectuer ses grands débuts avec Manchester United samedi face à Leeds pour le retour de la Premier League. Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que l'international britannique disputerait au moins quelques minutes sous ses nouvelles couleurs.

« Il va être impliqué c'est sûr. Il a eu une bonne semaine, malheureusement il était malade après ses vacances, et nous avons perdu quelques jours d'entraînement avec lui. Mais il s'est très bien intégré dans le groupe et il a l'air plus en avance que prévu, » a ainsi commenté le manager norvégien des Red Devils. Voilà qui devrait rendre la rencontre face à Leeds encore plus attrayante !