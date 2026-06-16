Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Didier Deschamps imite Luis Enrique

Par Allan Brevi
1 min.
Didier Deschamps et Lucas Hernandez @Maxppp

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a marqué les esprits lors d’une récente séance d’entraînement des Bleus en adoptant une méthode peu commune, directement inspirée de Luis Enrique. À l’approche du choc face au Sénégal, le technicien français a choisi de prendre de la hauteur à l’aide d’un élévateur afin d’observer plus précisément les déplacements et l’organisation de son équipe sur le terrain selon Carrusel Deportivo, une approche déjà utilisée par son homologue espagnol.

La suite après cette publicité

Une initiative qui s’inscrit dans un contexte où le PSG, dirigé par Luis Enrique, brille particulièrement avec notamment deux Ligues des Champions consécutives remportées, preuve de l’efficacité de ses méthodes. En imitant cette posture d’observation en hauteur, Deschamps semble vouloir affiner encore davantage l’analyse tactique de son groupe, en quête de perfection avant les prochaines échéances, à savoir le Sénégal ce soir, puis la Norvège et l’Irak ensuite.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier