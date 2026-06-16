CdM 2026, EdF : Didier Deschamps imite Luis Enrique

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a marqué les esprits lors d’une récente séance d’entraînement des Bleus en adoptant une méthode peu commune, directement inspirée de Luis Enrique. À l’approche du choc face au Sénégal, le technicien français a choisi de prendre de la hauteur à l’aide d’un élévateur afin d’observer plus précisément les déplacements et l’organisation de son équipe sur le terrain selon Carrusel Deportivo, une approche déjà utilisée par son homologue espagnol.

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Une initiative qui s’inscrit dans un contexte où le PSG, dirigé par Luis Enrique, brille particulièrement avec notamment deux Ligues des Champions consécutives remportées, preuve de l’efficacité de ses méthodes. En imitant cette posture d’observation en hauteur, Deschamps semble vouloir affiner encore davantage l’analyse tactique de son groupe, en quête de perfection avant les prochaines échéances, à savoir le Sénégal ce soir, puis la Norvège et l’Irak ensuite.