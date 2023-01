Atalanta : une offre de 20 millions d’Everton pour Duvan Zapata ?

L’attaquant colombien Duvan Zapata (31 ans) serait dans le viseur du club anglais d’Everton, qui cherche de nouveaux éléments pour guérir une saison bien compliquée du côté des Toffees. Selon les informations de la presse italienne, notamment de Calciomercato, l’équipe britannique voudrait finaliser une venue du Colombien sous la forme d’un prêt, ce qui n’est pas du goût de la Dea.

La direction de l’Atalanta reste exigeante et souhaite vendre son joueur - et non le prêter. Une offre de 20 millions d’euros est demandée aux Toffees, s’ils souhaitent verrouiller la venue de Zapata durant ce mercato hivernal. Pour rappel, le Colombien a inscrit 80 buts en 173 matchs sous le maillot bergamasque en plus de quatre saisons. Il ne rentre plus dans les plans de Gian Piero Gasperini.

