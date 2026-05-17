Chelsea : Xabi Alonso a déjà signé son contrat

Après plusieurs longs jours de discussions, Chelsea est sur le point de finaliser l’arrivée de Xabi Alonso sur son banc. D’après la presse anglaise et les informations de Fabrizio Romano, un accord total aurait été trouvé entre les différentes parties : Alonso aurait même déjà signé un contrat de longue durée qui l’engagerait jusqu’en 2030. L’officialisation ne serait plus qu’une question d’heures, alors que le technicien espagnol est déjà attendu pour s’impliquer dans les décisions liées au mercato.

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Après son passage mitigé au Real Madrid, marqué par une expérience écourtée, Xabi Alonso s’apprête donc à rebondir dans un nouveau projet d’envergure en Premier League. S’il va retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement et un club ambitieux comme Chelsea, son attachement historique à Liverpool reste dans les esprits, lui qui y a marqué une étape importante de sa carrière de joueur. Un choix fort, qui confirme malgré tout sa volonté de s’inscrire dans un projet de très haut niveau en Angleterre.