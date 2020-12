Liga : Valence et l'Athletic se neutralisent

La 13e journée de Liga se poursuivait avec un choc entre deux clubs historiques du foot espagnol pour lancer ce samedi : un Valence - Athletic sur la pelouse de Mestalla. Deux équipes cependant loin de leurs standards habituels, puisqu'au coup d'envoi les Ches pointaient à la treizième place, alors que les Basques étaient quatorzièmes. Le duel s'est conclu sur un match nul 2-2.

A la 26e minute de jeu, Maxi Gomez était fauché dans la surface. Carlos Soler s'élançait et mettait les locaux devant sur penalty (1-0). Mais au retour des vestiaires, Asier Villalibre devançait Diakhaby et expédiait le cuir au fond des filets pour égaliser (1-1, 55e). C'était ensuite aux Basques de bénéficier d'un penalty, et Raul Garcia, tout juste entré en jeu, ne tremblait pas (1-2, 79e). Ce n'était pas terminé, puisque Manu Vallejo égalisait rapidement, de la tête sur corner au deuxième poteau (2-2, 83e). Valence passe dixième, l'Athletic onzième.

