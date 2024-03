Montpellier-PSG : les compositions probables

Il y a un PSG en Ligue des Champions, et un PSG en Ligue 1 ces dernières semaines. Si la formation parisienne gère plutôt sa campagne européenne, elle a un peu plus de mal en Ligue 1. Bien sûr, pas de quoi paniquer puisque le club est solide leader de la Ligue 1 avec 10 points d’avance sur son dauphin Brest. Mais le PSG reste sur trois matches nuls et souhaite donc relancer la machine. Ce ne sera pas simple face à une équipe de Montpellier qui joue toujours son maintien et qui a montré de meilleures choses sur ses derniers matches.

Alors forcément, à domicile, le club de La Paillade veut faire bonne figure et Michel Der Zakarian semble préparer un plan pour faire déjouer les stars parisiennes. Pour ce match, l’ancien coach de Nantes devrait miser sur une formation à 5 défenseurs. Dans les cages, sans surprise, c’est Lecomte qui sera présent. Devant lui, une charnière centrale composée de Sagnan, Kouyaté et Omeragic. Sur les couloirs, Enzo Tchato alimentera le flanc droit tandis que Sylla s’occupera de gérer le côté gauche.

Au milieu de terrain côté MHSC, Teji Savanier sera accompagné de Leroy et Ferri. Enfin pour alimenter l’attaque, petite surprise de Der Zakarian puisque Khazri devrait être préféré à Adams en pointe. Nordin complète le onze pailladin. En face, Luis Enrique ne fera pas vraiment tourner. Ou presque. Dans les cages, Donnarumma sera aligné. Devant lui, Achraf Hakimi retrouvera son couloir droit alors que Danilo et Lucas Hernandez occuperont la défense centrale. Nuno Mendes enchaînera à gauche.

Dans l’entrejeu, Ugarte retrouvera sans doute son poste de sentinelle alors que Fabian Ruiz, très bon face à Nice en Coupe de France, accompagnera Zaire-Emery au poste de relayeur. Enfin, devant, choix fort de Luis Enrique, Kylian Mbappé devrait débuter sur le banc. Barcola et Ousmane Dembélé seront chargés d’alimenter Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque. Mbappé préservé, Kolo Muani titulaire, c’est finalement Didier Deschamps qui va être content…

