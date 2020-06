Bayern : l'avertissement d'Oliver Kahn à Leroy Sané

Leroy Sané (24 ans) parviendra-t-il enfin à rejoindre le Bayern Munich cet été, un an après son départ avorté de Manchester City à cause de sa grave blessure au genou ? C'est l'une des principales questions de ce mercato estival 2020. Alors que l'ailier allemand serait déjà tombé d'accord avec le Rekordmeister, ces derniers doivent encore trouver un terrain d'entente avec les Citizens.

Et justement, c'est sur ce point précis qu'Oliver Kahn, membre du conseil d'administration du club bavarois et futur président, a voulu mettre en garde sa direction compte tenu de la crise liée au coronavirus : «Sané? Il a encore un contrat d'un an avec Manchester City, et il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Nous parlerons des transferts s'ils ont lieu. (...) Mais peut-être que c'est un moment où vous devez agir avec beaucoup de prudence, en particulier sur le plan économique», a ainsi lâché l'ancien gardien du Bayern à la ZDF récemment. Il faudra encore patienter quelques semaines pour connaître l'issue de ce dossier.