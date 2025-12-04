Lille-OM : Timothy Weah a hâte de «rentrer à la maison»

Après le nul contre Toulouse au Vélodrome (2-2), l’OM se prépare à une rencontre plus compliquée encore avec un déplacement du côté de Lille. Cette affiche du haut de tableau aura non seulement une incidence au classement, et une certaine importance pour quelques Marseillais passés par le LOSC à l’instar de Benjamin Pavard, Angel Gomes et Timothy Weah. Ce dernier était d’ailleurs en conférence de presse à la veille de la rencontre et il a eu une petite formule qui prête à sourire en évoquant le fait «de rentrer à la maison.»

«Je l’aborde avec beaucoup d’énergie et d’envie. Le fait de rentrer la maison, c’est toujours bien. J’ai été bien reçu par les supporters là-bas, j’ai vécu des bons moments là-bas. C’est une fierté de rejouer là-bas, de retrouver le stade. J’espère que ça va être un bon match», assure l’Américain, conscient qu’il faut corriger le tir après le résultat de samedi dernier. «On a beaucoup de regrets parce qu’on pouvait passer premier mais ce n’est pas la fin, on ne doit pas se laisser abattre.»