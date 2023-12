La mise au point de Luis Enrique sur le mercato du PSG

Le PSG va pouvoir passer l’hiver au chaud. Qualifié de justesse pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique peut pousser un grand "ouf" de soulagement après être passé tout proche d’une élimination prématurée qui aurait fait tâche. L’Espagnol va pouvoir poursuivre sa mission avec un peu plus de sérénité. Le temps joue en sa faveur puisque d’ici février et le prochain tour de C1 dans lequel son équipe apparaît encore un peu limitée par rapport à ses concurrents, le vécu et le mercato amèneront leur lot d’améliorations.

Le vécu passe par le travail à l’entraînement alors que le mercato passe par le mois de janvier et les réseaux de Luis Campos. «Je suis optimiste sur l’amélioration de l’équipe, on a eu un groupe qui était le plus compliqué de la compétition (en Ligue des Champions, ndlr). On s’est qualifié et on va jouer ces derniers matchs à élimination directe. On parle d’une équipe qui est celle qui est largement au-dessus dans le domaine offensif : possession, occasions de buts, tirs, expected goals… Le football mettra chacun à sa place», avertit le technicien.

Luis Enrique veut des renforts

Comme souvent, il était un brin énervé devant la presse, à la veille de ce déplacement à Lille (20h45) pour clôturer cette 16e journée de Ligue 1. Une équipe très performante, selon lui, contre qui il faudra être à son meilleur niveau pour ne pas connaître une désillusion. Il aura aussi l’occasion de tester une nouvelle fois la concurrence au sein de son effectif et savoir où en est le niveau de chacun pour procéder à des ajustements durant le marché des transferts. Luis Enrique estime qu’il peut y avoir des apports bénéfiques cet hiver.

«Le mercato d’hiver est toujours très compliqué. Il est conditionné aux besoins, aux blessures, et c’est difficile de trouver des joueurs de haut niveau mais nous sommes toujours ouverts à améliorer notre effectif. Il est possible que cela se fasse, qu’un ou des joueurs viennent mais aussi qu’il n’y ait personne» assure-t-il, alors qu’un milieu de terrain et un défenseur gaucher sont pistés. Pour le premier poste, le jeune Gabriel Moscardo devrait bientôt arriver mais son transfert interviendra en juin. Pour le second, la piste Leny Yoro a été activée comme nous l’annoncions hier. Le PSG aura l’occasion de le voir grandeur nature demain…