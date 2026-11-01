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Barça : Hansi Flick a franchi un cap symbolique

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Barcelone 6-1 Alavés

Hansi Flick a franchi un cap symbolique avec le FC Barcelone. Grâce au large succès face au Deportivo Alavés (6-1), l’entraîneur allemand a décroché sa 100e victoire à la tête du club catalan. Un bilan remarquable, puisqu’il a atteint cette barre en seulement 131 rencontres, avec un taux de succès de 76,33 %. Selon les chiffres publiés par le Barça sur son site officiel, personne dans l’histoire du club n’a affiché un meilleur pourcentage de victoires sur l’ensemble de ses matches dirigés.

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L’Allemand signe également l’une des progressions les plus rapides vers ce total historique. Seul Luis Enrique a fait mieux dans l’histoire blaugrana, avec 100 succès obtenus en 126 rencontres, contre 131 pour Flick. Une performance qui confirme la régularité de l’ancien sélectionneur de l’Allemagne depuis son arrivée en Catalogne et lui permet déjà de s’inscrire parmi les entraîneurs les plus marquants du Barça.

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