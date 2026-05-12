Premier désaccord entre Mourinho et le Real Madrid

José Mourinho se rapproche jour après jour d’un retour au Real Madrid. Mais le coach portugais veut avoir des garanties, lui qui aurait imposé 10 conditions pour son come-back sur le banc merengue. L’une d’elles est de se séparer d’Antonio Pintus. Le Special One ne veut pas du préparateur physique dans son staff.

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Seul problème, ABC Deportes nous apprend ce mardi que le Real Madrid veut que Pintus soit dans son staff. C’est même une priorité absolue. La balle est dans le camp de Mourinho. Le média espagnol précise qu’on ne sait pas encore s’il acceptera ou non.