Accord total Naples-Lille pour Gabriel

« Je ne veux pas qu’ils partent. Mais ils partiront, c’est comme ça. » Il y a quelques jours, au micro du Canal Football Club, Christophe Galtier évoquait en ces termes l’avenir de ses cadres cette saison, parmi lesquels Victor Osimhen et Gabriel. Il y a d’ailleurs du nouveau concernant l’avenir de ce dernier, auteur d’un exercice très solide avec le LOSC (24 matches en L1, 1 but - 6 titularisations en Ligue des Champions).

Selon nos informations, Lille et Naples sont tout récemment tombés d’accord sur les bases d’un transfert du Brésilien pour un montant de 22 M€ plus bonus. Toujours d’après nos informations, l’Auriverde de 22 ans, emballé par le challenge napolitain, et ses représentants se sont de leur côté entendus avec les Partenopei, vainqueurs de la Coupe d'Italie ce mercredi soir face à la Juventus, sur un contrat de 5 ans, assorti d’un salaire annuel net supérieur à 2 M€.

Everton toujours présent, Tottenham débarque

Pour autant, l’affaire n’est pas encore entendue. Les Dogues et leur n° 4, sous contrat jusqu'en juin 2023, se laissent la possibilité d'étudier d'autres options. Pour eux, rien ne presse, d'autant qu'en raison du contexte lié à la pandémie de Covid-19, le marché des transferts en Italie n'ouvrira ses portes qu'à partir du 1er septembre. Intéressé de longue date, Everton est ainsi toujours en course et peut par exemple encore faire changer la donne.

Les Toffees ont eux aussi répondu aux attentes de l’axial et ses conseillers sur le plan salarial. La perspective de travailler avec Carlo Ancelotti plaît d’ailleurs beaucoup à l’ancien d’Avai, également cité au Paris SG ou au Real Madrid ces dernières semaines. Les Anglais, mobilisés par la reprise de la Premier League, discutent néanmoins toujours avec Lille concernant le montant du transfert après une première offre officielle. En outre, Tottenham s’est dernièrement immiscé dans le dossier pour tenter sa chance. La bataille finale pour Gabriel est bel et bien lancée.