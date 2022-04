Joan Laporta va faire la lumière sur le scandale face à l'Eintracht Francfort

Jeudi dernier, le FC Barcelone a été éliminé en 1/4 de finale de la Ligue Europa par l'Eintracht Francfort. Une rencontre disputée dans un Camp Nou envahi par 30 000 supporters allemands. Ces derniers auraient d'ailleurs acheté des billets sur des plateformes de revente ou chez des voyagistes hors Allemagne. Un scandale pour Joan Laporta : «cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé. C’est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons».

Alors que les billets devraient être à présent nominatifs, le président du Barça va bien s'expliquer. En effet, selon Sport il va se présenter en conférence de presse accompagné des responsables de la billetterie et de la sécurité afin de vider son sac et mettre les choses au clair. Sport précise déjà qu'environ 10 000 billets auraient été vendus par des socios culés. Autre information, les agents de sécurité du Camp Nou estiment avoir été laissés seuls par les Mossoss d'Esquadra et la Police Nationale. Affaire à suivre...