La Direction de l’Arbitrage de la FFF valide l’expulsion de Doukouré

Après OL-Strasbourg (2-1), dimanche soir, Liam Rosenior s’était indigné quant au carton rouge reçu par son défenseur Ismaël Doukouré, après son violent tacle sur Malick Fofana. Néanmoins, la Direction de l’arbitrage de la FFF a validé la décision d’Éric Wattellier, arbitre de la rencontre. « Le tacle lancé du joueur strasbourgeois n°6 est réalisé par derrière et sans maîtrise, avec vitesse et intensité. »

La suite après cette publicité

« Il met clairement en danger l’intégrité physique du joueur lyonnais, et relève donc d’une faute grossière au sens de la loi 12. Un carton rouge était bien attendu pour sanctionner cette infraction, même si celle-ci est intervenue après le coup de sifflet de l’arbitre. La reprise du jeu par le coup franc initial a bien été conforme aux Lois du jeu », indique la DTA dans son rapport publié ce mardi. Touché à la cheville gauche, Fofana sera par ailleurs absent trois mois. Rosenior, quant à lui, a rétropédalé en conférence de presse, 48 heures plus tard, et a souhaité un bon rétablissement à l’international belge.