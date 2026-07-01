PSG : Fabian Ruiz ne parle pas de prolongation

L’Espagne affrontera l’Autriche en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, et Fabian Ruiz s’est présenté en conférence de presse pour évoquer cette rencontre. Mais pas seulement. En effet, le milieu de terrain, âgé de 30 ans, a aussi parlé de son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain.

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« Je suis très heureux là-bas. Nous avons une super équipe, j’ai la chance de jouer un beau football, d’avoir gagné deux Ligues des champions de suite. J’ai un contrat, mais pour l’instant on n’en parle pas, on prend les choses tranquillement », a-t-il déclaré, au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat.