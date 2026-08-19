Monaco : la Juventus pense à faire une offre pour Théo Hervier-Gisquet

Identifié comme l’un des gardiens français les plus prometteurs de la génération 2010, Théo Hervier-Gisquet est suivi à l’étranger. Le gardien de l’AS Monaco, international français U16 à 6 reprises, est en effet pisté par la Juventus Turin. Selon nos informations, le club italien envisage même de formuler une offre à l’ASM d’ici la fin du mercato.

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Arrivé à Monaco en 2025 en provenance de Cascol Jugend, Théo Hervier-Gisquet a rapidement fait forte impression sur le Rocher. Le gardien de 16 ans vient d’ailleurs d’être convoqué pour un rassemblement en équipe de France U17, du 24 au 27 août, avec au programme un match amical le 26 face aux U19 du Havre, à Clairefontaine. Ses prestations seront évidemment observées, et probablement pas que par les recruteurs turinois.