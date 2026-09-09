PSG : la réponse fracassante d’Ousmane Dembélé à Luis Enrique

« C’est le football. Le football, c’est comme ça. Le Paris Saint-Germain n’a rien gagné, rien. Si tu penses à ce que tu as gagné, tu ne vas rien gagner ! Il n’y a pas de crédit. Tu dois montrer chaque jour, chaque match, chaque entraînement, que tu es prêt. Sinon c’est facile de se reposer et glisser. » Voilà ce qu’avait lâché Luis Enrique après le match nul 2-2 arraché à Rennes grâce à un doublé de Ferran Torres. Un message clair en réponse à une question sur Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Sorti à la pause contre Rennes, absent contre Lille et entré en jeu pour une vingtaine de minutes contre Monaco, Ousmane Dembélé vivait jusqu’à ce mercredi soir un début de saison cahin-caha. Il a balayé les premiers doutes en livrant une prestation majuscule face au Slovan Bratislava. Evidemment, l’adversaire n’était pas du calibre des meilleures équipes de la compétition, mais Dembélé a affiché l’intensité nécessaire, avec du mouvement, des permutations, deux buts, quelques ratés aussi, et deux passes décisives pour Ferran Torres.

« J’espère avoir encore plus de minutes »

Interrogé par Canal+ à l’issue de la rencontre, il a envoyé un message, à son tour, à son entraîneur. « Bien sûr. Après des débuts un peu compliqués où je n’ai pas beaucoup joué… Je n’ai joué que 20,45 minutes, ce n’était pas facile de revenir. Aujourd’hui, je suis content, j’ai 60 minutes dans les jambes. Il fallait gagner car on avait mal débuté notre saison, et il fallait bien débuter en Ligue des Champions. On est content, je suis content de ma performance aussi. Il faut remonter en championnat aussi, il faut continuer », a-t-il lancé. Relancé sur son état d’esprit à l’heure actuelle, avec également une prolongation de contrat à valider, il a renchéri.

La suite après cette publicité

« Très bien, quand je suis sur le terrain, je ne pense pas à ça (sa prolongation, ndlr). Il fallait bien reprendre physiquement, après la Coupe du Monde et peu de vacances. Je me sens de mieux en mieux. J’espère avoir encore plus de minutes pour pouvoir prendre le rythme. Et aussi en sélection. Pour marquer, faire des passes décisives, gagner, tout ce que j’aime dans le football. (…) On a mal débuté, contre Lens et en championnat aussi, on a eu du mal. C’était une très belle soirée, il faut continuer comme ça, avoir encore plus d’exigence. On a gagné 2 Ligue des Champions, toutes les équipes veulent nous battre. Il faut aussi que les nouveaux apprennent vite. On veut gagner beaucoup de matches et de trophées. » Dembélé a séduit sur le terrain et a montré qu’il était sur le chemin de son meilleur niveau. Et il ne pourra pas faire autrement puisque la concurrence est montée d’un cran avec le mercato estival parisien. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, vissés sur le banc de touche toute la rencontre, l’ont eux aussi bien compris ce soir.