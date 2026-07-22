Les nombreux obstacles qui se dressent devant le Real Madrid pour recruter Michael Olise

Nous vous l’avons révélé le 15 juillet dernier, au lendemain de la triste élimination de l’équipe de France de la Coupe du Monde : Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid. Une information exclusive depuis confirmée par de nombreux médias, le dernier en date étant Sport Bild, qui apporte de son côté de nouvelles précisions. En évoquant notamment le rôle joué par Kylian Mbappé ces dernières semaines.

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Complice avec Olise, le capitaine de l’équipe de France n’a cessé de vanter les mérites du Real Madrid à son coéquipier, lui garantissant que la Casa Blanca avait besoin de lui. Puis il a informé son président Florentino Pérez que le joueur du Bayern Munich souhaitait rejoindre Madrid, afin qu’il puisse passer à l’action. Problème, un pacte avait été récemment conclu entre Pérez et son homologue bavarois, Herbert Hainer. Aucun des deux clubs ne débaucherait un joueur de l’autre sans d’abord informer le club concerné de son intérêt.

Le Bayern veut rassurer Olise

Jusqu’à présent, le Real Madrid n’a pas contacté le Bayern, ni Michael Olise et ses agents, officiellement. On en est donc à l’ébauche d’un éventuel transfert, loin d’être fait puisque le Bayern n’a pas rendu les armes, au contraire. Le club munichois souhaite prolonger son joueur, qui ne possède pas de clause libératoire, et faire passer son salaire, estimé actuellement à 14 M€, à près de 25 M€ par saison. Tout en rassurant le joueur sur les ambitions sportives du Bayern.

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Olise a besoin de discuter avec la direction du Bayern, après ce long mois passé aux Etats-Unis, pour comprendre le projet du club. Les prochaines discussions détermineront si le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2029, demandera ou non officiellement un transfert à la direction du club cet été. C’est la prochaine étape obligatoire pour que Florentino Pérez accepte de passer à l’action et lance une proposition financière d’envergure, comme il l’avait promis durant sa campagne de réélection.