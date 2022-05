PSG : Nasser Al-Khelaïfi également présent à Madrid

Il y a du mouvement dans la capitale madrilène, ce lundi. Comme l'a révélé la radio COPE, Kylian Mbappé est actuellement à Madrid, en compagnie de son coéquipier Achraf Hakimi, le frère du latéral parisien, ainsi que quelques amis des deux joueurs. Une information qui est largement commentée à Paris et en Espagne, d'autant plus que, comme nous vous l'indiquions en exclusivité, le club vainqueur de la Liga et l'entourage de l'attaquant sont très proches d'un accord autour du partage des droits d'image du joueur.

Mais d'après les dernières nouvelles de Marca, un autre représentant du Paris Saint-Germain se trouve dans la capitale ibérique : Nasser Al-Khelaïfi. Revenu de Floride, où il assistait dimanche au Grand Prix de Miami, le dirigeant parisien est arrivé en Espagne, lundi matin, pour président un conseil de l’ECA (Association des clubs Européens). Il aurait quitté un hôtel pour rejoindre Vienne et assister à un congrès de l’UEFA. Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé ne se seraient pas rencontrés...