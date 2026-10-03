Équipe de France : Ousmane Dembélé n’a pas été au rendez-vous

C’était un soir où toutes les responsabilités étaient pour lui. En l’absence de Kylian Mbappé, Dembélé était attendu au tournant alors que la relation entre les deux hommes ne serait plus au beau fixe après des déclarations visées sur le Ballon d’Or des deux côtés. Après une déclaration pour affirmer qu’il n’avait pas de problèmes avec son coéquipier et un match en Belgique où les Bleus se sont présentés avec un onze remanié, Ousmane Dembélé était donc de retour dans le onze ce vendredi face à l’Italie. Au Stade de France et avec le brassard de capitaine, le Ballon d’Or en titre était le leader de l’attaque française aux côtés de Michael Olise et Désiré Doué.

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En d’autres termes, toutes les conditions étaient réunies pour voir le numéro 7 des Bleus réaliser un match de patron. Que nenni ! Malgré une activité à saluer que cela soit dans les appels ou dans le pressing, le joueur formé à Rennes s’est illustré avec un manque de précision regrettable. Sentant qu’il devait répondre présent dans un match où il était attendu, Dembélé a trop souvent forcé la solution individualiste en multipliant les frappes dans des positions peu évidentes (22e, 38e). En contrepartie, malgré sa disponibilité sur de nombreuses séquences, il a peu été servi et a été pris en tenaille par la défense italienne.

Zinedine Zidane est satisfait d’Ousmane Dembélé

Au retour des vestiaires, Dembélé est monté en température comme les Bleus. Et c’est justement à ce moment-là que son match a pris la mauvaise direction. Opportuniste après une frappe puissante de Doué repoussé par Gianluigi Donnarumma, l’ancien du Barça s’est totalement raté à bout portant alors que le but lui était promis malgré la rapidité d’intervention de l’ancien gardien du PSG. Ne prenant que très peu la profondeur, il a essayé d’être un relais fiable pour ses coéquipiers mais il s’est vite éteint dans la rencontre et est devenu de plus en plus brouillon. Auteur d’aucun but et d’aucune passe décisive, Dembélé a disputé l’intégralité de la rencontre.

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Zinedine Zidane est cash sur les critiques sur le match de Dembélé 🇫🇷



« Ça veut dire quoi, au PSG c’est mieux ? Je l’ai trouvé bon. Ousmane, il fait du Ousmane. Je n’ai rien de particulier à lui reprocher. » @footmercato pic.twitter.com/DkB1ePm8DS — Allan Brevi (@breviallan) October 3, 2026

Malgré cette rencontre décevante et gratifié d’un 3/10 sur notre site, l’attaquant de 29 ans a pu compter sur le soutien de son entraîneur. Relancé à de nombreuses reprises, Zidane a pris la défense de Dembélé : «ça veut dire quoi ? Au PSG, c’est mieux et ici c’est moins bon ? Je l’ai trouvé bon, il a été bon sur les deux matches. Il fait du Ousmane, je suis content. Il court partout, il dézone et c’est ce qui m’intéresse. Je n’ai rien à lui reprocher. C’st vrai qu’il n’a pas marqué mais il s’est procuré beaucoup d’occasions. On pense toujours au but mais à un moment donné, je vois les choses différemment. Je suis content de mes joueurs.» Ousmane Dembélé devra néanmoins faire mieux à l’avenir s’il veut mériter un statut encore plus grand avec les Bleus.