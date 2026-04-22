Les supporters du Real Madrid veulent Vitinha

Actuellement blessé, Vitinha (26 ans) est incertain pour le choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Luis Enrique et le PSG espèrent qu’il sera vite remis et qu’il pourra aider les siens, lui qui est indispensable. Ses qualités ne passent d’ailleurs pas inaperçues puisque depuis quelques mois, le Real Madrid a lancé une opération séduction. Officiellement, le milieu lusitanien jure fidélité aux champions de France. En coulisses, la presse espagnole assure que les Merengues y croient.

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Les supporters, eux, aimeraient le voir dans la capitale ibérique. En effet, ce mercredi, la Cadena SER a publié un sondage dans lequel il est demandé aux votants d’élire le milieu de terrain qu’ils souhaitent voir au Real Madrid en 2026-27. Et Vitinha arrive très largement en tête avec 34% des voix. Il devance Rodri (Manchester City, 16%) ainsi que le trio Enzo Fernandez (Chelsea), João Neves (PSG) et Martin Zubimendi (Arsenal), tous à 10%. Nico Paz, qui devrait revenir à Madrid, n’a récolté que 2% des votes…