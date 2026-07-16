Emmanuel Mbemba signe pro au Paris FC
Courtisé à l’étranger, l’ancien capitaine des U19 du Paris Saint-Germain, Emmanuel Mbemba (18 ans), avait annoncé son départ du club champion d’Europe. Comme prévu, il vient de signer son premier contrat professionnel chez le voisin du Paris FC.
Emmanuel Mbemba signe son premier contrat professionnel au Paris FC. ✍️🆕— Paris FC (@ParisFC) July 16, 2026
Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur en provenance du @PSG_inside 💙
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«Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur Emmanuel Mbemba en provenance du Paris Saint-Germain. L’international U19 français s’engage avec le club jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire dans le communiqué publié par le club francilien.
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