Emmanuel Mbemba signe pro au Paris FC

Courtisé à l’étranger, l’ancien capitaine des U19 du Paris Saint-Germain, Emmanuel Mbemba (18 ans), avait annoncé son départ du club champion d’Europe. Comme prévu, il vient de signer son premier contrat professionnel chez le voisin du Paris FC.

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Emmanuel Mbemba signe son premier contrat professionnel au Paris FC. ✍️🆕



Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur en provenance du @PSG_inside 💙



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«Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur Emmanuel Mbemba en provenance du Paris Saint-Germain. L’international U19 français s’engage avec le club jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire dans le communiqué publié par le club francilien.