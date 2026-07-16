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Emmanuel Mbemba signe pro au Paris FC

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Antoine Arnault Paris FC @Maxppp

Courtisé à l’étranger, l’ancien capitaine des U19 du Paris Saint-Germain, Emmanuel Mbemba (18 ans), avait annoncé son départ du club champion d’Europe. Comme prévu, il vient de signer son premier contrat professionnel chez le voisin du Paris FC.

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«Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur Emmanuel Mbemba en provenance du Paris Saint-Germain. L’international U19 français s’engage avec le club jusqu’au 30 juin 2030», peut-on lire dans le communiqué publié par le club francilien.

Pub. le - MAJ le
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