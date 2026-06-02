CdM 2026 : la liste des 26 de l’Ouzbékistan, avec Khusanov

L’Ouzbékistan a officiellement transmis à la FIFA sa liste définitive de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Une sélection historique pour le pays, qui s’apprête à participer au premier Mondial de son histoire. Quatre joueurs présents dans la pré-sélection de 30 éléments et ayant participé au stage de préparation aux États-Unis ont finalement été écartés de la liste finale de Fabio Cannavaro.

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Il s’agit de l’attaquant Sherzod Temirov ainsi que des milieux de terrain Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov et Umarali Rahmonaliyev. Les quatre joueurs vont désormais rentrer au pays, tandis que les 26 retenus tenteront d’écrire leur histoire. Ils affronteront la Colombie, le Portugal, puis la République Démocratique du Congo au sein du groupe K.

La liste complète de l’Ouzbékistan

Gardiens de but : Otkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi), Abduvohid Nematov (Nasaf)

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Défenseurs : Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK), Jahongir O‘rozov (Dinamo), Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Iran), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City, Angleterre), Abdulla Abdullayev (Dibba, EAU), Farrukh Sayfiyev (Neftchi), Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon)

Milieux de terrain : Sherzod Esanov (Bukhara), Odil Hamrobekov (Tractor, Iran), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas, EAU), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Aziz Ganiev (Al Bataeh, EAU)

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Attaquants : Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir, Turquie), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, Iran), Doston Hamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persepolis, Iran), Aziz Amonov (Dinamo), Igor Sergeyev (Persepolis, Iran), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, Turquie)