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CdM 2026 : la liste de la Corée du Sud avec Heung-min Son et Kang-in Lee

Par Allan Brevi
2 min.
Kang-In Lee et Heung-Min Son lors de la Coupe d'Asie @Maxppp

Le sélectionneur de la Corée du Sud a dévoilé sa liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du Monde 2026. Une sélection attendue autour de cadres confirmés et également des jeunes talents évoluant dans les grands championnats européens, alors que les Sud-Coréens évolueront dans le groupe A en compagnie du Mexique, de l’Afrique du Sud et de la République tchèque. Une phase de groupes abordable sur le papier, mais qui nécessitera un effectif complet et compétitif pour espérer aller loin dans la compétition.

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Parmi les têtes d’affiche de cette liste figure Lee Kang-In. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, âgé de 25 ans, est bien présent dans le groupe appelé par le sélectionneur. Il rejoint notamment Son Heung-min ou encore Hwang Hee-chan dans un secteur offensif particulièrement fourni. Sans grande surprise, le groupe sud-coréen s’appuie sur un équilibre entre joueurs expérimentés et éléments évoluant en Europe, avec l’ambition claire de franchir un cap lors de ce Mondial organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La liste complète de la Corée du Sud :

Gardiens : Jo Hyeon-woo (Ulsan HD FC), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors).

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Défenseurs : Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah FC), Lee Han-beom (FC Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Gi-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienne), Seol Young-woo (FK Crvena zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen FC).

Milieux : Yang Hyun-jun (Celtic FC), Paik Seung-ho (Birmingham City FC), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Bae Jun-ho (Stoke City FC), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD FC), Lee Jae-sung (Mainz 05), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain).

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Attaquants : Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Son Heung-min (Los Angeles Football Club), Cho Gue-sung (FC Midtjylland).

Pub. le - MAJ le
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