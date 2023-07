PSG : Luis Fernandez se prononce sur l’épineux cas Mbappé

Kylian Mbappé est sous pression. Après avoir refusé de prolonger son bail au Paris Saint-Germain au-delà de juin 2024, l’attaquant français est en froid avec ses dirigeants. Si ces derniers ont assuré vouloir attendre début août avant de le placer sur le marché des transferts, ils ne sont pas fermés aux offres émanant de l’étranger. Cette situation inconfortable est mal vécue par le Parisien à en croire Luis Fernandez.

Passé par le club de la capitale entre 1978 et 1986, l’ex-international français attentif à l’actualité du champion de France mais également proche du crack de Bondy a assuré dans les colonnes de AS que « Kylian Mbappé était très affecté par sa situation » tout en ajoutant que « le PSG mettait volontairement la pression au joueur pour qu’il décide de rester ou de partir pour montrer qu’ils sont les véritables patrons ». Après avoir annoncé que Kylian Mbappé serait à vendre à partir du 1er août, date d’expiration de la prolongation d’un an de son contrat, la direction parisienne a accepté une proposition de 300M€ de la part d’Al-Hilal.

