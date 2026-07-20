Espagne : Gavi chambré par ses coéquipiers après son accrochage avec Paredes

Quelques instants après la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, une scène a particulièrement marqué les esprits. En fin de rencontre, une altercation a éclaté entre Leandro Paredes et Eric García, obligeant Gavi à intervenir pour défendre son partenaire espagnol. Le milieu du FC Barcelone s’est alors retrouvé au cœur de l’échange, avant d’être légèrement bousculé par le joueur argentin, une séquence rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

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Mais loin d’avoir laissé des traces dans le vestiaire espagnol, cet épisode a surtout servi de source de plaisanteries pendant les célébrations du titre mondial. Lors d’un live en direct sur Instagram réalisé par Gavi, plusieurs membres de la Roja n’ont pas manqué de le taquiner sur la scène avec Paredes, en multipliant les moqueries avec le sourire. « Ils t’ont mis au sol, ils t’ont mangé tout cru », ont notamment lancé certains de ses coéquipiers, dans une ambiance détendue qui illustre la complicité du groupe après le sacre.