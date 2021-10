Commission de discipline : Kadewere prend trois matchs, Sampaoli suspendu une rencontre

Ce mercredi soir, la commission de discipline a rendu les sanctions qu'elle prenait après les matchs du week-end. Après OM-PSG de dimanche soir, elle a décidé de place le dossier en instruction après les incidents survenus en Vélodrome. La décision sera prise mercredi 17 novembre lorsque l'instructeur aura rendu son rapport. À l'occasion de ce match, Sampaoli a été averti pour la 3e fois sur une période de 10 matchs et sera suspendu de banc de touche lors de la réception de Metz le 7 novembre prochain.

La suite après cette publicité

Expulsé directement pour un tacle dangereux lors de la défaite lyonnaise à Nice, Tino Kadewere a écopé de trois matchs de suspension. Sébastien Corchia et Johan Gastien, tous les deux exclus lors de Nantes-Clermont, ont pris deux matchs, tandis qu'Achraf Hakimi (PSG) et Jean Onana (Bordeaux) ont écopé d'un match ferme et d'un match avec sursis. Enfin, la commission a retiré le carton jaune attribué à Pierrick Capelle lors de PSG-Angers. La DTA avait reconnu qu'elle avait commis une erreur en accordant un penalty au PSG durant cette rencontre.