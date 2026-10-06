Équipe de France : Zidane explique son large turnover face à la Belgique

Pour sa première trêve internationale à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane a procédé à une large rotation de son effectif. Avec quatre rencontres disputées en quinze jours, le sélectionneur souhaitait notamment répartir les temps de jeu et découvrir l’ensemble des joueurs convoqués, tout en conservant une équipe compétitive à chaque rendez-vous. Une gestion qui lui a permis de tirer de premiers enseignements sur son groupe, notamment ce lundi soir face à la Belgique avec un onze remanié.

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« Pour ce rassemblement, c’était prévu. 4 matches en 15 jours (11 en réalité). Les joueurs viennent de commencer leur saison, j’avais envie de voir tout le monde. Cela s’est passé comme je voulais. Ce n’était pas évident. Il fallait faire quatre équipes compétitives. On a été assez bon dans nos matches, on peut toujours mieux faire, mais on a fait ça en 15 jours, et c’est la première fois que l’on se voit. C’est en encourageant. Je suis très optimiste pour la suite. On verra dans quel domaine on doit progresser. Il va falloir qu’on occupe plus la surface de réparation, qu’on déborde, qu’on fasse des centres. Il va falloir qu’on mette plus de joueurs dans la surface pour être plus efficace», a expliqué l’ancien entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.