Real Madrid : Éder Militão risque de se faire opérer

La tendance n’est franchement pas à l’optimisme pour Éder Militão. Victime d’«une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche», d’après le communiqué médical du Real Madrid, le Brésilien doit observer au moins 4 semaines d’arrêt, et non pas trois comme indiqué précédemment. Cela pourrait être pire encore.

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Sa participation à la Coupe du Monde se complique sérieusement d’après les nouvelles informations de la COPE. Le défenseur a rechuté de sa précédente blessure. La cicatrice s’est rouverte et une opération n’est pas à exclure, ce qui l’obligerait à s’arrêter encore plus longtemps et à déclarer forfait avec le Brésil. Il s’agirait alors du 3e après ceux déjà enregistrés de Rodrygo et Estêvão.