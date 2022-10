Real Madrid - FC Barcelone : la réaction à chaud de Jules Koundé après le Clasico

La suite après cette publicité

Quelques minutes après la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid (3-1), lors du Clasico de la 9ème journée de Liga, Jules Koundé, de retour dans le onze des Blaugrana, a réagi à cette défaite frustrante : «On n'a pas fait un mauvais match, on avait plutôt le contrôle du match en première mi-temps et ils nous font mal sur leurs forces, c'est-à-dire la transition, les contres. On a été un peu naïf, on n'a pas su faire faute sur le premier but pour arrêter cette contre-attaque et derrière, c'est difficile. On n'a pas démérité, on a eu des occasions. Finalement, ce sont des détails, ils ont eu une meilleure maîtrise de ce match. Au moment on était au mieux, à 2-1, il y a ce penalty qui nous coupe l'herbe sous le pied», a ainsi déclaré l'international français au micro de beIN Sports.

Un revers qui clôt une semaine bien compliquée pour les Catalans après le match nul (3-3) mercredi, en Ligue des champions contre l'Inter Milan : «c'est forcément difficile après cette défaite en milieu de semaine qui a été un coup dur, on avait vraiment envie de remporter ce Clasico, on connaît l'importance de ce match. J'ai pleine confiance en l'équipe, il reste encore beaucoup de temps, on est relativement encore en début de saison. Il y a encore tout le temps pour continuer à progresser, à gagner et à faire le mieux dans toutes les compétitions», a conclu le défenseur.