PSG : les grandes annonces de Luis Enrique sur le mercato

À 24 heures d’affronter le RC Lens dans le cadre du Trophée des Champions, Luis Enrique était présent ce samedi en conférence de presse au Campus PSG de Poissy. L’entraîneur parisien a évidemment été interrogé sur cette deuxième échéance de la saison, mais c’est surtout le mercato parisien qui a occupé une large partie des échanges. Alors que le club cherche encore à renforcer son effectif après les arrivées de Lucas Digne, Ferran Torres ainsi que Maghnes Akliouche, et en attendant Mika Godts, le technicien espagnol a d’abord tenu à rappeler que vouloir recruter ne signifiait absolument pas remettre en cause la qualité du groupe actuel.

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« Si on cherche à améliorer, ça ne veut pas dire qu’on n’a pas confiance en l’équipe. C’est un processus habituel. Tout le monde pense que c’est important de changer une équipe qui ne gagne pas. Mais pour continuer à gagner, il faut prendre des décisions difficiles, être ambitieux et penser que l’arrivée de nouveaux joueurs donne une énergie et une mentalité différentes. C’est la clé pour continuer à gagner. Changer des choses et être conscient des difficultés. » Luis Enrique a ensuite expliqué plus précisément ce qu’il attendait des recrues ciblées par le Paris Saint-Germain. Pour lui, le club ne cherche pas simplement des joueurs avec de bonnes qualités athlétiques ou techniques, mais des profils capables de répondre à des exigences précises et de s’intégrer au style parisien. « Je ne fais rien de spécial. C’est le profil de chaque joueur et leur niveau. On cherche tout le temps à trouver des joueurs qui s’adaptent à ce que nous voulons. Ce n’est pas de frapper le ballon et d’être bon physiquement, il y a beaucoup de qualités à avoir pour être important pour nous, dans notre équipe. »

Le PSG veut changer des choses

Le coach parisien a également été invité à détailler son implication dans le recrutement et la manière dont il participe aux discussions autour des différentes cibles. S’il reconnaît que beaucoup de joueurs souhaitent rejoindre le PSG, il estime que le plus difficile reste de trouver ceux capables de réellement correspondre au projet sportif. « Mon rôle, c’est d’être normal. Beaucoup de joueurs veulent venir au PSG, c’est spécial. Il y a des gens qui veulent jouer au PSG, mais en tant que staff, c’est difficile de trouver des joueurs qui s’adaptent à ce que nous voulons. Il y a des joueurs de haute qualité, mais qui n’ont pas le niveau que nous voulons pour jouer comme on veut. Mais on est dans une période très positive. » Des joueurs polyvalents, au service du collectif et qui acceptent de défendre, c’est globalement le style ciblé par le staff parisien, même si pour Luis Enrique, c’est aussi ce que veulent les supporters. « Si on cible des joueurs précis qui aiment défendre ? Ce n’est pas mon idée. Les supporters aiment voir les joueurs comme Dembélé, Kvara et Doué être dans notre surface pour défendre. Tout le monde aime ce genre de mentalité, nous, on en fait une routine. Profiter de ces qualités et après, avec nos styles, on peut montrer notre qualité offensive. Tu dois attaquer et défendre et si tu n’es pas capable de combiner les deux, tu ne peux pas gagner. C’est un plaisir de les voir défendre comme ça mes joueurs. »

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Et si l’ex-sélectionneur ibérique a insisté sur la notion de renouveau dans la victoire, il a aussi expliqué que cela concernait forcément l’entraîneur qui doit garder une certaine fraîcheur. « On a l’expérience de savoir que les moments ne durent pas éternellement. Il faut être plus attentif que d’habitude, car ces moments-là ne durent pas longtemps, ils durent peu, mais on veut continuer à gagner, être ambitieux. C’est important de trouver des joueurs qui aiment jouer au PSG, aiment notre style. Si un joueur n’arrive pas avec le sourire pour être ici, c’est mieux d’avoir d’autres solutions. » Avant de préciser sa réflexion sur les éventuels changements à apporter à son effectif : « ce que je peux dire publiquement, c’est que ce n’est pas lié au physique ni au mental, on n’est pas préoccupé, c’est simplement de voir quel a été le niveau et qu’est-ce qu’on peut changer pour avoir la même mentalité ou même l’améliorer. Jouer de manière attractive, c’est motivant pour les joueurs, mais c’est difficile, car il y a de la concurrence. Quand je te demande des choses que tu as envie de faire, c’est plus facile donc de convaincre les joueurs. Mais dans ces moments, c’est important de changer les joueurs pour voir la motivation du groupe de manière collective et individuelle. À chaque fois qu’un joueur arrive, je suis content, car il y a un effort fait, c’est difficile parce qu’il y a beaucoup de monde dans les négociations, mais je suis dans les meilleures conditions et on cherche à améliorer l’équipe. À la fin du mercato, on pourra parler clairement du bilan. » Une manière pour Luis Enrique de rappeler que le PSG reste pleinement actif, avec la volonté de ne pas simplement conserver les acquis de la saison passée, mais bien de continuer à construire une équipe toujours plus compétitive.